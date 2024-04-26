Советники Трампа рассматривают меры против отказа стран от доллара

Советники бывшего президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на высший государственный пост, обсуждают способы противодействия отказу стран от использования американского доллара во внешней торговле. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди возможных вариантов экономические советники рассматривают введение мер экспортного контроля, штрафы, а также обвинения в валютной манипуляции и тарифы. Как отмечают источники агентства, эти меры будут направлены против развивающихся стран, в том числе государств БРИКС, с целью "снизить риски для валюты" США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад все более обеспокоен работой стран БРИКС по развитию своих независимых финансовых механизмов. Он указал, что Запад стал "бессовестно злоупотреблять" международными механизмами, используя их для подавления конкурентов и наказания несогласных.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента.