Bloomberg: ЕС хочет запретить реэкспорт СПГ из РФ, но сам будет продолжать его закупать

Евросоюз изучает в рамках подготовки 14-го пакета санкций против России введение запрета на реэкспорт через европейские порты российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По его информации, также будут введены адресные санкции против российских СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ - 2", терминалов СПГ в Усть-Луге и Мурманске. Агентство признает, что обсуждение санкций находится пока "на раннем этапе и несколько стран ЕС скептически относятся к ограничениям против СПГ".

"Целью санкций станет нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов, - отмечает агентство. - Согласно этом плану портам в странах ЕС будет запрещено импортировать российский СПГ для его дальнейшего реэкспорта в третьи страны. Но запрета на закупки СПГ для его использования внутри Евросоюза не будет", - отметило агентство.

Как указывает Bloomberg, новые санкции ЕС также будут направлены против российского танкерного флота в рамках попыток воскресить фактически не работающий "потолок цен на нефть".

Агентство напомнило, что Россия поставляет значительные объемы СПГ в европейские страны - порядка 18 млрд куб. м газа в год. Главными покупателями являются Франция, Испания и Бельгия, причем 1 млрд куб. м из этого объема впоследствии реэкспортируется.