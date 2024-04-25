Силуанов назвал сдерживающий развитие российской экономики фактор

Высокая ключевая ставка - это один из ключевых факторов, которые на сегодняшний день сдерживают инвестиции в российскую экономику и ее развитие. Об этом, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил министр финансов Антон Силуанов.

"На предстоящую трехлетку и шестилетку мы планируем баланс бюджета. Естественно, будут соблюдаться те бюджетные принципы и правила, которым мы следуем все это время. Это даст возможность возвращать процентные ставки к нормальным уровням, а это для бизнеса сегодня - самое главное, поскольку даже вопрос не налогов, а вопрос дороговизны кредита, денег в экономике. Это одна из проблем, которую нужно решать, которая сдерживает сегодня инвестиции и развитие", - пояснил министр.

Банк России на втором заседании в 2024 году вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Следующее заседание намечено на 26 апреля.

Выступая в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что если инфляция будет и дальше устойчиво замедляться, регулятор сможет начать снижать ключевую ставку в 2024 году, скорее всего, во второй половине года.

Центробанк России держит ключевую ставку из-за угрозы инфляции, иначе она может стать двузначной, как в Турции и ряде других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы видим, и Центральный банк видит, конечно, эти тенденции, направленные на снижение инфляции, хотя риски еще существуют, поэтому они ее [ключевую ставку] и держат. Наверное, если пойти по другому пути, то может возникнуть ситуация, как в некоторых соседних странах, где инфляция - двузначные величины. И держится, несмотря на то, что ключевая ставка увеличена там в разы. А все равно они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Понимаете, кого я имею в виду, наших друзей, Турцию, например", - сказал глава государства.

Банк России на заседании в пятницу, 26 апреля, снова оставит ключевую ставку неизменной. Таким прогнозом поделился глава ВТБ Андрей Костин.

Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что сейчас ЦБ не снизит [ставку] — может и правильно», — заявил он.

По оценкам Костина, российский регулятор может приступить к смягчению денежно-кредитной политики в третьем квартале. Аналогичного мнения придерживается большинство опрошенных «Газетой.Ru» финансистов.

Между тем некоторые участники рынка все же допускают, что Центробанк завтра может повысить ставку на 100 базисных пунктов, до 17%. Такой сценарий может быть реализован при сохранении высокой инфляции в стране.

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ЦБ столкнулся с серьезной проблемой отсутствия охлаждения экономики даже при высоких ставках, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В нормальной ситуации ключевая ставка в 16% была бы достаточна для охлаждения экономики, рассуждает он и указывает, что эффект высокой ставки срабатывал в период 2014-2015 годов, когда повышение ключевой прямо коррелировало с экономическим ростом.

«Этого было достаточно для охлаждения экономики и сохранения стабильности». — считает он.

Ситуация, которая длится начиная с конца 2023 года, сильно отличается от предыдущих кризисов. Пьянов считает, что ее можно сравнить с эффектом Джанибекова.

Владимир Джанибеков — советский космонавт, который первым обратил внимание на необычный эффект неустойчивости вращения твёрдого тела, вошедший в научный оборот под названием «эффект Джанибекова». Также он известен под названием теоремы теннисной ракетки или теоремы промежуточной оси. Космонавт, находясь на борту орбитальной станции «Салют-7», заметил и описал странное поведение гайки-барашка, которая, вращаясь в невесомости, внезапно разворачивается на 180 градусов без каких-либо внешних воздействий, повторяя это снова и снова.

Несмотря на охлаждающий импульс, экономика демонстрирует отсутствие признаков замедления, признал Пьянов. Это, по его мнению, проявляется в высоких темпах роста ВВП и корпоративного кредитования, которое явно пробивает верхнюю границу прогноза, а также перегреве рынка труда. Очевидно, что 16% — недостаточно охлаждающая ставка для экономики, говорит он. При этом ЦБ дал много сигналов, о том, что этот уровень — максимально возможный и дальше ставка скорее всего расти не будет.

Основной интригой пятничного заседания совета директоров ЦБ по ставке будет возможная смена коммуникации и сигналов. Пьянов ожидает, что ЦБ будет говорить о том, что экономику ждет более долгий период высоких ставок, либо даст сигнал о ее возможном повышении.

С июля 2023 года российская экономика живет в условиях постоянно растущих процентных ставок. Последнее заседание в октябре, где ставка была повышена сразу с 13 до 15%, Пьянов ранее сравнивал с битвой при Ватерлоо (тогда армия Наполеона проиграла коалиции крупнейших европейский стран в июне 1815 года — FM ). ЦБ уже несколько заседаний подряд сохранял ставку на уровне 16%, пытаясь побороть высокую инфляцию и незаякоренные инфляционные ожидания. Рост спроса на кредиты, которые не сдерживает даже рост ключевой ставки — серьезная проблема для регулятора.

Центробанку приходится бороться с растущей инфляцией не только явными методами, такими как повышение ставки, но и скрытыми. Ранее Пьянов назвал этот комплекс неявных мер борьбы с инфляцией «теневой денежно-кредитной политикой».

В ВТБ поведение экономики России сравнили с «эффектом космонавта Джанибекова», когда объект, который вращается в космосе, меняет направление вращения против заданного. Это сравнение принадлежит первому зампреду ВТБ Дмитрию Пьянову. Он считает, что, несмотря на политику Центробанка, экономика страны не охлаждается даже при высокой ключевой ставке. По мнению Пьянова, на заседании 26 апреля регулятор может ужесточить сигнал по будущей динамике ставки.

Business FM пообщалась с экспертами на тему, чего ждут они от решения Банка России.

Главный экономист «Тинькофф Инвестиций» Софья Донец

«Я думаю, что завтра мы получим неизменность ставки и сигнала, на самом деле сигнал на будущее ЦБ в марте звучал сбалансированно, скорее, жестко, руководство ВТБ нас запугивает тем, что все очень плохо, ставка не работает, и надо ее теперь даже повышать, но мне кажется, что аргументов для паники или усиления рисков инфляционных с марта не произошло, более-менее экономика развивается в тех трендах, в которых она была по состоянию на март, ожидать больших сюрпризов тоже не будем. Для снижения не накопилось пока веса аргументов».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов

«Скорее всего, ЦБ РФ на заседании в пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. Хотя инфляционные ожидания немного снизились, а ЦБ как раз в основном смотрит на инфляционные ожидания, тем не менее уровень инфляции остается повышенным по сравнению с таргетом ЦБ в 4%, то есть инфляция выше таргета, и ЦБ неоднократно говорил, что желает убедиться в том, что инфляция устойчиво снижается, прежде чем приступить к снижению ключевой ставки. Я думаю, что будут определенные сигналы, возможно, повторят позицию о том, что снижение ставки возможно во второй половине года, ближе к осени».

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

«Прямо сейчас у ЦБ причин изменять ключевую ставку нет, это следует из собственных комментариев ЦБ и достаточно однозначно, плюс есть еще два важных фактора. Мы видим, что в конце зимы — начале весны, после некоторой паузы январской, кредитование снова начало оживать, в том числе в сегменте потребительских, ничем не обеспеченных кредитов, весьма приличными темпами. Понятно, что, если с кредитованием успех опять под вопросом, то и причин особо смягчать денежно-кредитную политику вроде бы нет. Российская экономика растет, потребление растет, кредиты растут, доходы растут, и все те причины, в том числе в виде падения потребительского спроса, который вынудили ЦБ в свое время ставку повышать еще недавно, все остались в игре, более того, вроде бы даже малочувствительны к этому неблагоприятному раскладу со ставкой. Картина по инфляции тоже перестала выглядеть благопристойно, поэтому сейчас формальные и неформальные причины четко указывают, что ставку как минимум не нужно снижать, у ЦБ с теми целями, которые перед ним стоят формально и по существу, нет выбора, кроме как продолжить повышение ставки после некоторой паузы, о каком снижении может идти речь? Боюсь, ЦБ будет первым противником его дальнейшего продолжения, потому что все кредиты, которые сейчас выдаются, назвать надежными можно, только хорошо закрыв глаза».

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря прошлого года. Ранее Минэкономразвития повысило прогноз роста российской экономики в этом году на половину процента, до 2,8%. Выросли и ожидания по инфляции — с 4,5% до 5,1%.

С 16 по 22 апреля годовая инфляция в России составила 7,82%; неделей ранее показатель достиг 7,83%. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, передает ТАСС.

«В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе инфляция составила 0,13%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции, на остальные продукты питания цены изменились на 0,18%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевое изменение цен (0,03%): замедлилось удорожание бензина и дизеля. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,06% на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы», — говорится в обзоре.

Ранее министерство повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 5,1%. В 2023 году инфляция в России составила 7,42%.