Путин - о санкциях: Нужно смотреть, что выгодно для экономики России

Принимая решения об экономических ограничениях, важно смотреть, что выгодно или невыгодно для российской экономики. Нельзя всегда бездумно применять те же ответные меры, что были введены против нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Российский лидер ответил на предложение ввести новые зеркальные меры по отношению к странам Запада. Конкретнее - ответить на запрет работы некоторых компаний РФ на Западе.

"Не всегда выгодно действовать по принципу талиона - сделать так же, как сделали тебе, - пояснил Путин. - Нужно смотреть, что нам выгодно и невыгодно. Запреты иногда выгодная штука - поставить на место тех, кто тебе что-то запрещает. Но иногда это и не выгодно - когда мы хотим чем-то обеспечить свой внутренний рынок".

Отметим, что принцип талиона (категория юриспруденции и морали - прим. Ред.) - это принцип равного возмездия, который получил широкое распространение в законодательстве государств, находящихся на ранних этапах развития. В частности, в своде законов Хаммурапи закреплялось: "Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить зуб".