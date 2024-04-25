$92.13-0.3798.71-0.20
Почта

Путин: угроза инфляции в РФ еще есть, но тенденции положительные

Угроза инфляции в России сохраняется, но существует положительная тенденция в сторону ее снижения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин: угроза инфляции в РФ еще есть, но тенденции положительные
© ТАСС

"Мы постоянно в контакте с председателем Центрального банка. Объемы кредитования растут, и темпы хорошие. Угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, она все-таки над нами еще висит. Мы видим тенденции, тенденции положительные - в эту сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора", - сказал глава государства, комментируя нынешний уровень ключевой ставки.

Экономика
Владимир Путин
Банк России
Российский союз промышленников и предпринимателей