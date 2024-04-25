Путин: Россия не собирается все производить у себя

Россия не собирается все производить у себя, но необходимо сосредоточиться на создании собственных уникальных технологий. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, наращивание производства товаров и услуг на собственной технологической базе является стратегически важной задачей для страны.

«Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить - мы не собираемся абсолютно все производить в России, бессмысленно и не нужно. Мы не собираемся этого делать. Но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программное обеспечение, применять их на практике», - пояснил президент, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом Владимир Путин отметил, что это особенно необходимо сделать в критически важных технологических сферах. А также нужно обеспечить приток в экономику России квалифицированных кадров.

Сегодня президент России также обратил внимание на то, что в скором времени страна столкнется с дефицитом кадров, который нельзя покрыть «механически», за счет низкоквалифицированных трудовых мигрантов. И именно поэтому в ближайшие десять лет в России появятся 40 университетских кампусов со всеми необходимыми условиями для подготовки востребованных специалистов.