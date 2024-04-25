Путин высказался о пересмотре приватизации в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о пересмотре приватизации в России не обсуждается, передает РИА Новости.

По словам главы государства, изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.

Президент подчеркнул, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов.

«Хотел бы подчеркнуть, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», - заявил он.

Путин уже отмечал, что в России «никакой деприватизации не будет», а прокуратура страны занимается конкретными случаями, поскольку «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике».

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей(РСПП) Александр Шохин рассказал о подготовке поправок в законодательство, которые защитят от пересмотра приватизации активы добросовестных бизнесменов.