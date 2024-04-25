Силуанов заявил о необходимости налоговой донастройки в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о планах Минфина расширить использование механизма инвестиционного налогового вычета, передает агентство «Прайм».

Сегодня Силуанов выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он отметил, что вопрос о более широком использовании указанного механизма поднимают многие компании.

Также министр указал на необходимость налоговой донастройки. Силуанов подчеркнул, что изменения в налоговой системе будут обсуждаться между Минфином и бизнесом уже в середине следующего месяца.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут аккуратно подходить к изменениям в налоговую систему страны. Как уточнил глава государства, все решения будут выверенными.

До этого он поручил продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого выше личные и корпоративные доходы.