Макрон предупредил об угрозе «обнищания» Европы из-за КНР и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил об угрозе "обнищания" Европы из-за действий США и КНР на мировых рынках.

"С экономической точки зрения наша модель в ее нынешнем виде больше не является устойчивой. Мы хотим иметь все, но это уже не согласуется с реальностью", - сказал он, выступая в Сорбонне с речью о будущем Европы.

Макрон пояснил, что, пока европейские страны ужесточают экологические нормы и выделяют много средств на социальные нужды, "другие не следуют в том же ритме" и "меняют правила игры". В качестве примера он привел "игры с чрезмерными субсидиями", которые якобы ведут КНР и США по отношению к Европе, рискующей в итоге "отстать". Он отметил, что с 1993 по 2022 год ВВП США вырос на 60%, тогда как в Европе - менее чем на 30%. Лидер Франции напомнил, что такой рост произошел до принятия в США закона о снижении инфляции, который способствовал привлечению в Соединенные Штаты европейских предприятий.

"Две ведущие международные державы решили перестать соблюдать правила торговли. Очевидно, что это грозит нам обнищанием. А обнищание - это драматично для такого континента, как наш, который к тому же имеет самую требовательную социальную модель и который получает больше всего от производимых им богатств", - сказал он.

В связи с этим глава государства заявил о необходимости "пересмотреть модель роста" ЕС и не пытаться "проводить более наивную торговую политику", чем конкуренты.