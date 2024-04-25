Оценена доля российского зерна в общем объеме импорта в ОАЭ

Торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин оценивает долю российского зерна в общем объеме импорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в 30-35%. Соответствующей информацией он поделился в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума «Мир возможностей», передает РИА Новости.

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По словам Терехина, одно их важнейших направлений — поставка российской агропромышленной продукции и продовольствия в ОАЭ. Он отметил, что страна в силу своих природных условий очень зависима от импортного продовольствия. Торговый представитель подчеркнул, что импорт достигает порядка 90%. Как уточнил он, это открывает возможности для российского агропромышленного экспорта.

Терехин напомнил о том, что российская сторона является крупнейшим экспортером зерна.

Ранее Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году за пределы ЕАЭС. Таким образом, на фоне рекордного урожая зерновых в 2023 году и достаточной обеспеченности внутреннего рынка решение позволит аграриям дополнительно поставить свою продукцию за рубеж.