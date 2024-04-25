Оценен ущерб для здоровья людей от грязного воздуха

От загрязнения воздуха на рабочих местах страдают более 1,6 миллиарда человек во всем мире, то есть 70 процентов от общего числа. Об этом сообщила в докладе Международная организация труда (МОТ).

Здоровью сотрудников также вредит ультрафиолетовое излучение. Изменение климата грозит сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, а также дисфункцией почек и психическими расстройствами. Отмечается, что более 870 миллионов работников сельского хозяйства сталкиваются с воздействием пестицидов.

Согласно данным на 2020 год, на работе более 2,4 миллиарда человек периодически страдают от слишком высокой температуры. При этом с 2000 года эта доля увеличилась с 65,5 до 70,9 процента. Среди прочего, в 2020 году в мире 26,2 миллиона человек заработали хроническую болезнь почек, связанную с тепловым стрессом на работе.

По словам руководителя подразделения по охране труда в МОТ Манал Аззи, изменение климата уже создает значительные дополнительные угрозы для здоровья работников. Она призвала уделять больше внимания безопасности и гигиене труда.