Великобритания помогает России, продолжая импортировать рекордные объемы нефти из стран, перерабатывающих российское топливо, пишет The Guardian со ссылкой на данные экологов. По их информации, стоимость импорта нефти из Индии, Китая и Турции в Британию в 2023 году достигла 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

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The Guardian отмечает, что до более чем двух миллиардов стоимость этого импорта выросла с 434,2 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году. На авиакеросин пришлась большая часть поставок. По оценкам экспертов, топливо, связанное с Россией, используется на каждом двадцатом британском авиарейсе.

После февраля 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, а Турция — одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Британия официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Однако лазейка в законодательстве позволила российской нефти продолжать поступать в страну: если топливо было переработано в другой стране, оно больше не считается произведенным в РФ.

По оценкам британских экспертов, Россия в 2023 году заработала сто миллионов фунтов стерлингов благодаря продаже ее нефти в Британию через другие страны. По их мнению, это вызывает вопросы об «искренности поддержки Украины» британскими властями.

the guardian отмечает, что ЕС в 2023 году импортировал 130 миллионов баррелей с заводов, перерабатывающих российскую сырую нефть. Это пополнило российский бюджет примерно на 1, 1 миллиарда евро.