Перспективы России изменились в лучшую сторону, сообщает РБК со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

Специалисты обновили проекции развития ведущих экономик мира. Прогноз по РФ был значительно улучшен, однако в организации все равно прогнозируют снижение экономического влияния страны.

По итогам 2023 года российская экономика занимает 2, 95% совокупного глобального ВВП, следует из апрельской базы данных фонда. Так, она занимает, как и прежде, шестое место в мировой табели о рангах.

В октябре МВФ ожидал снижения доли России в глобальной экономике в 2028 году до 2, 6%. Текущий прогноз предполагает, что она составит 2, 75% в указанный период.

Кроме того, в организации предположили, что в 2029 году Россия опустится на седьмую строчку, пропустив вперед Индонезию.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд повысил оценку роста российской экономики в 2024 году. Согласно прогнозу, рост ВВП России в этом году может составить 3, 2%.