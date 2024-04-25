Fitch ожидает облигационного бума среди банков СНГ

Выпуск еврооблигаций банками СНГ+ (или CIS+, к которым относятся Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина и Узбекистан — прим. FM) значительно увеличится в 2024 и 2025 годах. Это будет связано с эффектом низкой базы и обусловлено потребностями банков в рефинансировании, благоприятными экономическими условиями, а также поиском замены российским эмитентам со стороны инвесторов, говорится в исследовании рейтингового агентства Fitch Ratings.

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По данным Fitch, в апреле банками СНГ+ было выпущено еврооблигаций на общую сумму $1,4 млрд, что выше пикового значения в $1,3 млрд в 2020 году.

Объемы выпуска еврооблигаций резко сократились в 2022 и 2023 годах, когда волатильность рынка из-за военного конфликта в Украине и рост процентных ставок отпугнули инвесторов. Подъем в этом году связан с приближающимся сроком погашения бумаг на $2,7 млрд в 2024-2025 годах, а также благоприятными экономическими условиями, которые должны продолжать стимулировать рост кредитования, а также высокими показателями деятельности банков, отмечают аналитики агентства. Банки в регионе СНГ+, как и банки в странах Персидского залива и Турции, также выиграли от улучшения настроений инвесторов в отношении развивающихся рынков в первом квартале 2024 года, а также от стремления инвесторов зафиксировать более высокие процентные ставки.

Отчасти активность банков в плане выпуска еврооблигаций объясняется отложенным спросом на их бумаги и поиском замены российским эмитентам, отрезанным санкциями от международных рынков.

“Российские эмитенты ранее были крупнейшими заемщиками в регионе, и некоторые инвесторы, возможно, обращают внимание на более широкий регион СНГ+, чтобы заполнить образовавшийся пробел”, — говорится в исследовании Fitch.

Кроме того, дальнейший рост выпуска еврооблигаций должно стимулировать снижение процентных ставок ФРС США. По прогнозу Fitch, ведомство может снизить ставки на 75 базисных пунктов (б.п). в 2024 году и на 125 б.п. в 2025 году.

Аналитики Fitch отмечают, что Банк развития Казахстана (БРК) стал первым банком СНГ+, вышедшим на международные рынки в этом году и выпустившим необеспеченные облигации на $0,7 млрд. В агентстве ожидают, что БРК еще не раз выйдет на облигационный рынок, учитывая, что его долг на сумму $1,7 млрд будет погашен в 2025-2027 годах. Другие казахстанские банки также могут обратиться к евробондам, учитывая постепенное увеличение индикатора долгосрочной ликвидности (то есть соотношения кредитов и депозитов) в банковском секторе Казахстана. На конец 2023 года это соотношение увеличилось до 83% (в конце 2021 года оно составляло 72%), и перспективы роста кредитования высоки. Однако ликвидность в целом остается высокой, и потребности сектора в рефинансировании за счет иностранных средств ограничены, пишут аналитики.

Примеру БРК последовали два крупнейших банка Грузии — Bank of Georgia и TBC Bank, которые досрочно разместили бессрочные облигации из первой категории ценных бумаг Tier 1 (AT1) по $0,3 млрд каждый в текущем месяце. Грузинские банки — единственные в регионе СНГ+, выпустившие субординированные еврооблигации, отмечают в Fitch. Агентство также ожидает, что рефинансировать свои еврооблигации в преддверии погашения будут и узбекские банки. Меньше всех в рефинансировании своих еврооблигаций в 2024-2025 годах, по оценке аналитиков, заинтересованы банки Азербайджана, что связано с их “комфортной” позицией по ликвидности.