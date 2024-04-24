В США рассказали о работе над использованием активов РФ

США и ее союзники в Европе до сих пор разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова приводит «РИА Новости».

Салливан указал, что страны G7 «коллективно пообещали не трогать активы России до тех пор, пока они не будут использованы для восстановления Украины».

«Конкретный способ, которым это будет сделано, все еще остается предметом наших консультаций с европейскими партнерами», — сказал он.

По словам Салливана, данная тема станет одной из основных на предстоящем саммите стран G7. Он запланирован на середину июня в Италии.

Ранее Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов, в который, в том числе вошла инициатива по конфискации замороженных активов РФ.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Возможность их конфискации обсуждается в ЕС уже не первый месяц. При этом в Европейском центробанке считают, что данное решение приведет к краху репутации валюты ЕС. В РФ конфискацию своих активов расценивают незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права, а также обещают ответ.