Посольство РФ обвинило Швейцарию в воровстве из-за ситуации с активами

В посольстве России в Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными активами РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам диппредставительства, Россия не ведет переговоров со Швейцарией по поводу замороженных российских активов. При этом в посольстве считают, что любая конфискация этих средств была бы кражей.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

«Россия не ведет переговоры со Швейцарией по данному вопросу. Наша позиция между тем хороша известна: любая незаконная конфискация чужих активов – это воровство. Сама "заморозка" суверенных активов без решения СБ ООН уже является нарушением международного права», — сообщили в посольстве.

Ранее Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов, в которые входит инициатива по конфискации замороженных активов России, а также об оказании военной помощи Украине.