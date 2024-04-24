Назван курс рубля к доллару при стрессовом сценарии Минэкономики

Стресс-сценарий Минэкономики предусматривает резкое ослабление рубля до 120 единиц за доллар и существенное замедление роста ВВП, пишет Reuters.

Согласно сценарию, нефть может упасть до $58,5 за баррель в 2024 году, до $51,8 в 2025 году и до $45,1 в 2027 году. Вместе с тем, по базовому сценарию цена на нефть сохранится в течение трех лет на уровне $65 за баррель.

По мнению экспертов ведомства, курс национальной валюты ослабнет до 97 руб./$ в этом году, до 106,9 руб./$ — в 2025 году, а в 2027 году упадет до 120 руб./$.

Рост ВВП, в свою очередь, замедлится: в 2024 году — до 1,5% вместо 2,8% в базовом, а в 2025 году — до 0,2% вместо 2,3%.

Названа причина ослабления курса евро к рублю

Журналисты отметили, что в министерстве отказались прокомментировать стрессовый прогноз.