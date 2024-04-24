ОПЕК готова помочь Намибии в развитии ее нефтяной промышленности

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) готова оказать необходимую поддержку Намибии в развитии ее нефтяной промышленности. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в видеообращении к участникам открывшейся в столице Намибии Виндхуке международной энергетической конференции.

"Мы воодушевлены потенциалом партнерства Намибия - ОПЕК и готовы предложить нашу поддержку в этот решающий момент, - цитирует его агентство Ecofin. - К 2045 году мировой спрос на нефть достигнет 116 млн баррелей в сутки, а нефть Намибии будет иметь ключевое значение для удовлетворения будущего спроса. Мы призываем потенциальных инвесторов проявить интерес к Намибии и изобилию возможностей, которые она предлагает".

Ранее агентство Reuters сообщило, что ОПЕК изучает возможность принять в свои ряды Намибию, где открыты месторождения нефти общим объемом 3 млрд баррелей. Власти Намибии еще осенью 2022 года объявили, что рассмотрят возможность подачи заявки на вступление в ОПЕК, если будут подтверждены крупные запасы нефти на ее шельфе. Пока Намибия не обращалась к ОПЕК или ОПЕК+ с подобной просьбой.

Планируется, что первая нефть с уже разведанных месторождений на шельфе Намибии поступит на мировой рынок в 2030 году. В первые годы суточная добыча составит до 700 тыс. баррелей. Специалисты считают, что в ближайшие 10 лет Намибия способна стать четвертой по размерам страной - производителем нефти в Африке.