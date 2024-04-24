МЭА ждет роста экспорта СПГ из России в 2024 году

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт в 2024 году должны вырасти из-за завершения длительных ремонтов на проектах "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Ожидается, что в 2024 году российский экспорт СПГ увеличится благодаря восстановлению работы после длительных ремонтов на "Сахалин-2" и "Ямал СПГ" в 2023 году, а также несмотря на крайне неопределенные перспективы для проекта "Арктик СПГ - 2", - указывается в отчете.

При этом поставки российского СПГ в Европу прошедшей зимой выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остаются высококонцентрированными. Так, на Бельгию, Францию и Испанию пришлось 80% всего европейского импорта СПГ из России, отмечает МЭА.

2 ноября 2023 года Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в санкционный список, а также установил 31 января 2024 года крайним сроком для завершения сделок с энергопроектом. Ранее сообщалось, что "Новатэк" разослал некоторым своим клиентам уведомления о форс-мажорных обстоятельствах в части будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2". Иностранные акционеры проекта - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте.