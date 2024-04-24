В МЭА спрогнозировали рост добычи газа в России в 2024 году

Добыча газа в России в 2024 году может вырасти на 5% и составить 670 млрд куб. м, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. Этот прогноз выше предыдущей оценки организации в 664 млрд куб. м.

По оценке МЭА, в 2023 году Россия сократила добычу газа на 5% - до 638 млрд куб. м.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов привел предварительный прогноз, по которому добыча газа в России в 2024 году может составить около 667 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб.

При этом потребление газа в РФ в 2024 году может вырасти на 2,4% - до 507 млрд куб. м, что также выше предыдущей оценки МЭА в 503 млрд куб. м, следует из отчета.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.