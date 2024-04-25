Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.

По данным на 15:25 по московскому времени американская валюта снизилась на 0,3% и составила 91,97 рубля. К 15:32 доллар ускорил падение и остановился на отметке в 91,95 рубля.

До этого курс доллара 19 апреля в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 93 рублей. Американская валюта падала в цене на 0,84%, до 92,99 рубля. К 15:51 доллар стоил 93,03 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал, что после окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля. Основную поддержку рублю сейчас может оказывать приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая, сказал он.

Вместе с тем кандидат экономических наук Михаил Зельцер сообщил, что в ближайшем будущем курс доллара вряд ли дойдет до 100 рублей. Такой исход, по его мнению, возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики ЦБ по ключевой ставке.