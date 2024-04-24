Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи в среду, 24 апреля.

Валюта Соединенных Штатов также снизилась по отношению к рублю. Так, курс доллара на 10:30 по московскому времени составил 92,68 рубля. В то же время юань незначительно опустился и стал эквивалентен 12,74 рубля, следует из информации на сайте МБ.

Вложение денежных средств в юань сегодня относительно малорентабельно из-за низкого уровня процентов по депозитам. Таким мнением поделился эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. 17 апреля на Московской бирже китайская валюта превысила границу в 13 рублей. Эта цифра была впервые замечена 7 декабря 2023 года. Однако первая сессия торгов 18 апреля показала курс юаня в 12,99 рубля.