По итогам 2023 года текучка кадров в России вышла на рекордный во всей постсоветской истории уровень. К такому выводу в своей работе «Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры)» пришел замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Ростислав Капелюшников, пишет «Коммерсантъ».

Показатель валового оборота рабочей силы достиг 65 процентов. Под ним понимается сумма коэффициентов найма и выбытия кадров, которые отражают отношение численности принятых и уволенных к среднесписочной численности работников предприятия. Данные были взяли в материалах Росстата, который собирает их непосредственно у работодателей.

До кризиса 2008 года валовый оборот рабочей силы колебался в районе 60-63 процентов. Позднее, в 2010-х годах, он опускался до 57 процентов. В 2020-м, на фоне пандемии COVID-19, показатель упал до 52 процентов, но затем начал расти.

Как отмечает Капелюшников, эти цифры говорят о том, что до трети сотрудников меняют место работы каждый год. В материале отмечаются две основные причины такой тенденции.

Во-первых, перестройка экономики, ускорившаяся после начала боевых действий на Украине, вызвала масштабный исход рабочей силы из одних отраслей в другие. А во-вторых, дефицит кадров заставляет предприятия открывать рекордное число вакансий про запас с привлекательными условиями, что провоцирует смену места работы.

Издание указывает, что более высокая текучка кадров замедляет эффективность инвестиций в обучение и требует больших расходов на сам процесс найма и увольнений.

Ранее Банк России сообщил о резком росте зарплатных предложений в марте. Средняя сумма выросла на 12,7 процента по сравнению с январем этого года, что свидетельствует о усилении трудностей с набором персонала.