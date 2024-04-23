Европейский союз (ЕС) разработал проект по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, определить и учитывать их отдельно», — пояснил дипломат.

Он отметил, что средства будут использованы в несколько этапов, первый из которых был реализован в феврале.

По словам Борреля, доходы, находящиеся на отдельных счетах могут приносить до €3 млрд в год. При этом он подчеркнул, что эти средства не принадлежат России, так как не являются ее суверенными активами.

Названо условие конфискации ЕС активов России

20 апреля палата представителей конгресса США приняла документ, позволяющий использовать замороженные активы РФ для нужд Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил об ответе на решение США по данному вопросу.