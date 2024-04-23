Востоковед Котков оценил экономическую зависимость РФ от Китая

В настоящее время РФ серьезно зависит от Китая в поставках машин и оборудования. Об этом в эфире радио KP.RU заявил востоковед, писатель Кирилл Котков.

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Эксперт напомнил, что в 1990 году полтора процента экспорта Советского Союза в Китай составляли сырье и нефтепродукты, а остальное — машины, станки и оборудование. По словам специалиста, сейчас же все выглядит иначе.

— Без создания экономического суверенитета, без второй индустриализации нам просто не выжить. У нас есть возможность собственные кадры подготовить. Да все можно сделать, но для этого необходимо менять экономический курс, — пояснил Котков.

По его словам, торговый оборот между упомянутыми двумя державами составляет 240 миллиардов долларов, а между Поднебесной и Соединенными Штатами — 661 миллиард долларов. В связи с этим, считает специалист, Пекин вынужден прислушиваться к американским санкционным требованиям, сказал Котков в эфире.

В начале месяца стало известно, что среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран — из первой пятерки выпала даже Германия. На второе место с пятого поднялась Индия: торговое сотрудничество увеличилось в 1,8 раза — до 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция.