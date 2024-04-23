Названы сроки закрепления доллара на уровне выше 100 рублей

Курс доллара по отношению к рублю продолжит расти в ближайшие годы, а на отметке выше 100 рублей он закрепится в 2026 году. Такой прогноз на заседании правительства представил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников, сообщает «Коммерсантъ».

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В текущем году среднегодовой курс американской валюты составит 94,7 рубля, в 2025-м — 98,6 рубля, в 2026-м — 101,2 рубля, а в 2027-м — 103,8 рубля. При этом прошлый прогноз предусматривал курс доллара равный 90,1 рубля в 2024 году.

Решетников объяснил такую динамику «инфляционным дифференциалом». По его словам, инфляция в России выше, чем у основных торговых партнеров, поэтому и рубль не удержится.

В рамках того же выступления министр рассказал о росте прогноза по инфляции на 13 процентов — с 4,5 процента до 5,1 процента в 2024 году. Вместе с тем ведомство прогнозирует рост ВВП на уровне 2,8 процента, чему поспособствует увеличение потребительского и инвестиционного спроса.