В России повысили прогноз роста ВВП

В конце апреля Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. Об этом рассказали «Ведомости».

Оценка Минэкономразвития на 2025 год осталась прежней — министерство ожидает рост ВВП на 2, 3 процента. На 2026-й также прогнозируется рост в 2, 3 процента, а на 2027 год — в 2, 4 процента.

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На заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что номинальный объем ВВП сейчас оценивается в 191 триллион рублей — это на 11, 5 триллиона больше, чем ожидали в сентябре.

В то же время эксперты министерства повысили прогноз по инфляции в 2024 году с 4, 5 до 5, 1 процента.

Глава одного из департаментов Минэкономразвития Лев Денисов ранее сообщил, что прогноз роста ВВП планируют улучшить из-за уверенного роста экономики в начале года. Он подчеркивал, что позитивную динамику демонстрируют все ключевые сферы экономики. Основными драйверами роста он назвал пищевую промышленность, производство бытовой техники, строительство и розничную торговлю.

В середине апреля свою оценку роста российского ВВП улучшил Международный валютный фонд (МВФ) — с 2, 6 до 3, 2 процента.