В Баварии массово закрываются отели и рестораны из-за роста НДС

В Баварии массово закрываются отели и рестораны. Как сообщает Bild, президент Баварской ассоциации отелей и ресторанов Ангела Изелькамер раскритиковала политику действующего правительства Германии во время встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

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По ее словам, рост налога на добавочную стоимость (НДС) для рестораторов с 7 до 19% оказывает разрушительное действие на отрасль. Заведения общественного питания, особенно в сельской местности, закрываются. Практически 9 из 10 предприятий питания после изменения ставки налога повысили цены, что стало отталкивать клиентов.

«Меньше гостей, снижение продаж, снижение прибыли — так вести бизнес невозможно. Ряд заведений в таких условиях просто вынуждены закрыться», — сказала Изелькамер.

Опрос объединения Dehoga показала, что прибыль отелей и ресторанов в Баварии в марте снизилась в среднем на 18,8%. 47% отельеров признались, что ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в ближайшие три месяца. Схожая тенденция есть и в других федеральных землях.

Президент ассоциации в конце встречи выразила надежду, что власти вернут НДС на уровень в 7% и «сделают эту проблему историей».