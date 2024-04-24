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США пока не планируют вводить санкции в отношении китайских банков

Соединенные Штаты предварительно обсудили санкции в отношении некоторых китайских банков, но пока не имеют таких планов, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, хотя Вашингтон ищет способы ограничить поддержку Пекином России. Он рассказал, что в ближайшем будущем не планируется введение санкций против китайских банков, и чиновники надеются, что дипломатия предотвратит необходимость таких действий.

В США заявили об отсутствии планов вводить санкции против банков КНР
© globallookpress.com

США работают над санкциями, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, что, по мнению американских чиновников, должно помочь остановить сотрудничество между Пекином и Россией, писала ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности (ОПК), заявив, что Пекин внес «основной вклад» в развитие конфликта России и Украины, поставляя критически важные компоненты для вооружения. Блинкен, по информаци Reuters, должен посетить Китай на этой неделе.

В декабре 2023 года Минфин США сообщил , что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России обходить санкции или финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность в США будут заблокирована. После этого значительно осложнилось проведение платежей через крупнейшие китайские банки, в том числе Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

И хотя ранее США вводили санкции в отношении небольших китайских банков, например, Bank of Kunlun за сотрудничество с Ираном. Однако американские власти неохотно вводят санкции в отношении крупных китайских банков, опасаясь масштабных негативных последствий для мировой экономики и американо-китайских отношений.

Представитель министерства иностранных дел Китайской народной республики (КНР) Линь Цзянь отверг обвинения США.

«Китай и Россия имеют полное право на нормальное экономическое и торговое сотрудничество, в которое не следует вмешиваться или ограничивать его. США, Европа и некоторые другие страны также торгуют с Россией. Заинтересованные стороны должны задуматься о первопричине и действительно помочь установлению мира, а не перекладывать вину на Китай», — заявил он на очередном брифинге, отвечая на вопрос о возможных санкциях.
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