Названо число жителей Гагаузии, обратившихся за картами «Мир»

Около 5-7 тысяч жителей Гагаузии обратились за картами платежной системы «Мир», на которые им будут перечислять пособие. Об этом заявила в воскресенье глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщает телеканал «Россия 24».

Гуцул рассказала, что сейчас проводится обработка данных. Основная масса людей, которым нужны карты – это пенсионеры и бюджетники.

«У нас уже более 5-7 тысяч обращений», — отметила лидер Гагаузии.

По ее словам, выплаты планируется начать уже с 1 мая.

Гуцул также сказала, что надеется, что нынешние власти Молдавии не будут блокировать данную инициативу.