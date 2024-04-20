В США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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19 апреля палата представителей конгресса США приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против Российской Федерации и Ирана.

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В данном законопроекте содержатся положения о конфискации российских активов, включая «запрет на разморозку» суверенных активов РФ, «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов», а также их использование «для восстановления Украины».