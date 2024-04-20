СМИ: ЕС боится ответа России на конфискацию активов

Представители ЕС отказываются конфисковывать российские активы, боясь ответа Москвы и негативных последствий для Европы. Об этом пишет The Washington Post, сообщает RT.

Газета пишет, что на ежегодном саммите МВФ в Вашингтоне американские чиновники хотели уговорить европейских коллег использовать замороженные резервы ЦБ РФ для помощи Зеленскому. Однако стороны не смогли прийти к соглашению.

По данным Washington Post, в Брюсселе опасаются, что конфискация нарушит международное право, подорвет доверие к евро и спровоцирует отток мирового капитала из Европы.

При этом главы стран ЕС уверены, что ответные меры Москвы, скорее всего, обрушатся на ЕС, а не на США.

США обратились к ЕС со спорным призывом по активам России

Газета прогнозирует, что споры о потенциальном использовании российских средств еще долго не утихнут на Западе.