WP: власти Европы отказываются конфисковывать замороженные активы России

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, европейские должностные лица недовольны тем, что Вашингтон настаивает на рискованных, по их мнению, действиях, поскольку подавляющее большинство активов находится в Европе. В связи с этим российские ответные меры в первую очередь, скорее всего, затронут Старый Свет, отмечается в статье.

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась со своими европейскими коллегами на этой неделе на полях весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне в надежде найти компромисс по вопросу о российских активах. Как отмечает собеседник издания, союзники и партнеры США в Европе согласны с тем, что Украине надо больше помогать, но консенсуса по конкретным вопросам нет. "Мы рассматриваем российские суверенные активы как устойчивое средне- и долгосрочное решение проблемы финансирования [Украины]", - подчеркнул источник газеты в Минфине США.

Кроме того, продолжает издание, европейские министры финансов также опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать отток капитала с континента. В связи с этим, подчеркивает WP, "США предстоит затяжная борьба" за предоставление финансирования Украине.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.

Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.