США обратились к ЕС со спорным призывом по активам России

Вашингтон призвал европейских регуляторов максимально снизить налоги на доходы от замороженных суверенных российских активов, рассказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Об этом пишет Financial Times.

По данным чиновника, этот шаг позволит высвободить до $50 млрд. Он уточнил, что в банковской сфере имеет значение не только то, куда инвестируются средства, но также и то, какими налогами они облагаются.

«Мы должны довести до максимума [доходность, которое приносит] каждое евро от этих замороженных резервов на пользу Украины», — подчеркнул Сингх.

Автор статьи отметил, что предложение по налогам является достаточно спорным. В связи с этим, пояснил он, его будет непросто согласовать в Европе.

Напомним, что в первой половине 2022 года США, Евросоюз, Канада и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. На протяжении двух лет западные лидеры неоднократно высказывались о возможном применении этих средств для помощи Украине.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

Вместе с тем, полагают эксперты, использование российских активов приведет к тяжелым последствиям для европейской финансовой системы, падению доверия к ней в Латинской Америке, Африке, Азии.