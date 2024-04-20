Миру предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать скачок мировых цен на нефть. Не исключен «серьезный нефтяной шок», хотя ситуация еще не дошла до критической точки. Об этом в интервью Bloomberg заявила первый заместитель директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх.

«Если произойдет серьезная эскалация – что означает гораздо более широкую региональную эскалацию, чем то, что мы видели до сих пор – тогда да, у нас может быть серьезный нефтяной шок. Но мы еще не находимся в этой точке», — сказала Гита Гопинатх.

Bloomberg отмечает, что один из главных вопросов сейчас заключается в том, будет ли правительство Нетаньяху «чувствовать себя обязанным продолжать наносить удары по Ирану и его активам в других странах».

Поскольку Иран и Израиль проводят прямые атаки, «риск более широкой войны возрос», считает экономист Bloomberg Зиад Дауд. По его мнению, «влияние на мировую экономику будет огромным».

После ракетного удара Израиля по дипломатическому комплексу в Дамаске 1 апреля погибли иранские военные командиры. Тегеран в ответ запустил сотни ракет и беспилотников по Израилю со своей территории. При этом Израилю потребовалась помощь США и Британии, чтобы нейтрализовать нападение. Bloomberg пишет, что это «послужило зловещим сигналом о том, что Тель-Авив не сможет в одиночку отразить вторжение».

Накануне Израиль нанес ответный удар по Ирану.

Рынки в пятницу «выглядели относительно невозмутимыми» после того, как стало ясно, что данный удар был более ограниченным, чем опасались аналитики. Союзники Израиля даже публично «радовались тому, что пятничные удары были такими незначительными».

Однако на Западе сохраняется «глубокое беспокойство». Высокопоставленный европейский чиновник предупредил, что ситуация остается очень напряженной, и нет никаких гарантий, что новую вспышку можно будет сдержать, если конфликт между Ираном и Израилем снова вспыхнет в ближайшие несколько дней.