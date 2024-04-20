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США ввели санкции против МЗКТ и трех китайских фирм

США ввели санкции в отношении Минского завода колесных тягачей и трех китайских предприятий якобы за передачу ракетных технологий Пакистану. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Госдепартамента.

США ввели санкции против трех китайских фирм и белорусской компании
© РИА Новости

Как отмечается в документе, санкции вводятся якобы за "передачу применяемых в ракетах изделий для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности".

Под санкции попали Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также базирующиеся в Китае Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd.

Экономика
Минский завод колесных тягачей
Госдеп США
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