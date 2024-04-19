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Кабмин РФ утвердил перечень дефицитных полезных ископаемых

Правительство России утвердило перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Кабмин РФ утвердил перечень дефицитных полезных ископаемых
© РИА Новости

В список вошли уран, марганец, хром, титан, бокситы, молибден, вольфрам. Также в перечень включили такие редкие металлы, как литий, бериллий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, цирконий, ванадий, ниобий, тантал и рений. Также дефицитными считаются графит и плавиковый шпат.

Помимо этого в документе обозначена продукция с высокой добавленной стоимостью из дефицитного сырья. Данный список состоит из 310 позиций. В частности, в него вошли карбонат лития, оксиды и гидроксиды ванадия, вольфраматы, феррониобий, графит полуколлоидный.

Документ вступает в силу через семь дней после опубликования.

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