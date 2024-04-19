Россия продолжает получать большие доходы от экспорта нефти, несмотря на потолок цен на российское топливо, который попытались ввести страны коллективного Запада. Об этом говорится в очередном докладе европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ), посвященном перспективам экономического развития региона. ТАСС

«Скидка на российскую нефть меньше, чем в начале (конфликта на Украине), несмотря на потолок цен, доходы от экспорта нефти остаются высокими и укрепляют экономику», — говорится в сообщении. Газета.Ru

В отчете использовались статистические данные, собранные аналитиками консалтингового агентства Argus. В нем говорится, что ключевыми импортерами российского сырья стали покупатели из Китая и Индии. При этом уточняется, что они приобретали нефть из РФ в основном со значительными скидками — в районе 15-20 долларов за баррель. Lenta.ru