Для российской экономики высокий курс доллара станет полезным и поспособствует ее развитию, считает экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев. К июню доллар перешагнет отметку в 100 рублей и продолжит расти, заявил он в пресс-центре НСН.

Эксперт напомнил, что доллар уже стоил 100 рублей осенью прошлого года, добавив, что этот сценарий повторится с началом нового турсезона. Позднее, по его мнению, доллар будет держаться максимального курса, показанного на Мосбирже – 121 рубль. Для российской экономики это будет хорошим сигналом, убежден Змиев.

«Мы однозначно к нему придем. Если исходить из целей экономического роста, курс доллара к концу этого года должен быть 150-160 рублей», – заявил он.

При таком повышении курса процессы в экономике страны «забурлят», а власти начнут сообщать о росте доходов населения и создании новых бизнесов, утверждает экономист.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Напомним, финансисты также предсказывают после 2 мая рубль начнет слабеть. Ожидается, что доллар будет стоить 95 рублей, евро — 101 рубль.