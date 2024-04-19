Аналитик назвал ожидаемый курс доллара на следующей неделе

Пока на валютным рынке таргетом остается диапазон в 96—97 рублей с промежуточной остановкой на 95,3 рубля, несмотря на благоприятные фундаментальные факторы от жесткой денежно-кредитной политики Банка России и приближающегося налогового периода. С таким заявлением выступил в беседе с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

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Так эксперт видит динамику курса валют на следующей неделе. Кроме того, собеседник отметил, что на минувшей российская нацвалюта «продолжила сдавать позиции доллару». Это произошло в связи с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке», подчеркнул специалист.

По его словам, геополитические факторы оказывали влияние на динамику нефтяных котировок, а нефть, в свою очередь, оказывала влияние на локальный валютный рынок.

Среди факторов, которые будут выступать поддержкой для рубля, - высокая стоимость нефти и активная

фаза налогового периода, добавил Шнейдерман.

Ранее главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич заявил, что пара доллар/рубль к концу сегодняшних торгов может уйти ниже 93,5 рубля.