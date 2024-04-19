Лавров высказался об обилии китайских товаров в России

Нет ничего плохого в большом количестве китайских товаров на российском рынке, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Своим мнением он поделился в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Слова министра приводит ТАСС.

«Мы сейчас видим большое количество китайских товаров. Я ничего плохого в этом не вижу. Как без конкурентов?» — отметил Лавров.

На днях аналитики Bloomberg указали на падение экспорта товаров из Китая в Россию. По итогам прошлого месяца объем поставок по направлению рухнул на 16%. Показатель сократился впервые с середины 2022 года. Причина такой динамики заключается в том, что китайские банки начали массово отказываться проводить расчеты с РФ из-за риска вторичных санкций со стороны США.

До этого из-за санкций начал падать объем грузоперевозок из Китая в Россию.