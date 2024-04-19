Байден покусился на добычу нефти на Аляске и разозлил республиканцев

Администрация президента США Джо Байдена начала ограничивать бурение и добычу нефти и газа на Аляске, рассердив местных политиков. Как сообщает Reuters, сенаторы Аляски предупреждают, что ограничения будут стоить рабочих мест и сделают США зависимыми от иностранных ресурсов.

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Администрация Байдена завершила разработку постановления, запрещающего бурение и добычу нефти/газа на части территории Национального нефтяного резерва Аляски. Цель документа - защитить среды обитания белых медведей, северных оленей и других диких животных, а также образ жизни коренных народов.

Меры соответствуют плану Байдена по ограничению добычи на государственных землях для борьбы с изменением климата.

Национальный нефтяной резерв представляет собой территорию площадью в 93 миллиона гектаров. Это крупнейший участок нетронутой общественной земли в США. Новые меры запретят бурение и добычу на площади в 4,3 миллиона гектаров, одновременно ограничив застройку на обширной территории.

Планами президента США недовольны некоторые политики Аляски. 18 апреля местные сенаторы-республиканцы провели пресс-конференцию, на которой раскритиковали Байдена.

«Когда закрывается доступ к нашим ресурсам, когда запрещают бурить, добывать и исследовать - это и есть энергетическая нестабильность», - заявила сенатор Лиза Мурковски.

Она подчеркнула, что США все еще будут нуждаться в полезных ископаемых и нефти, но не будут получать их с Аляски.