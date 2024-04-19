Европейский регулятор: ЕС по-прежнему необходим российский СПГ
Европейский регулятор в области энергетики (Acer) увидел риск «энергетического шока». Он сообщил о необходимости импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), передает Financial Times.
Acer считает, что импорт позволит избежать развития такого сценария. Согласно докладу регулятора, сокращение импорта российского СПГ нужно рассматривать поэтапно. Как отмечается, Евросоюзу трудно найти баланс между энергетической безопасностью и стремлением нанести удар по финансам России за счет сокращения закупок газа.
Издание обращает внимание на то, что сейчас Россия – второй по величине поставщик СПГ в блоке. Страну опережают лишь США, говорится в статье. На долю РФ пришлось 16% общего европейского импорта в прошлом году, пишут авторы.
Ранее издание Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха сообщило, что в 2024 году Франция является лидером по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у России среди стран Европейского союза.
Уточнялось, что с начала года французская сторона заплатила российской более €600 млн за поставки.