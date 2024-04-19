В ЕС объяснили, кого коснется 14-й пакет санкций

Европейский союз в настоящее время активно работает над 14-м пакетом санкций в отношении России, рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, новые рестрикции затронут в первую очередь тех, кто занимается обходом уже введенных ограничений, передает ТАСС.

«Мы работаем в настоящее время над 14-м пакетом санкций против России. Он будет направлен на борьбу с обходом рестрикций и включит санкции против тех, кто уже обходит их», — заявил представитель Евросоюза.

Ранее страны-участницы G7 приняли решение держать замороженными российские активы. Их не разблокируют до тех пор, пока государства не добьются от Москвы выплат за нанесенный Киеву ущерб в рамках конфликта. Лидеры стран также приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от активов России в пользу Украины.

До этого американский президент Джо Байден принял решение продлить запрет на прием в портах США судов, ходящих под российским флагом или иным образом связанных с Россией. Согласно опубликованному Белым домом документу, политика Москвы по проведению СВО представляет собой чрезвычайную ситуацию из-за «нарушения или угрозы нарушения международных отношений США».