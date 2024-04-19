СМИ: Бельгия вновь начала импортировать алмазы из России

В феврале Бельгия приступила к ввозу партии промышленных алмазов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

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Агентство напоминает о том, что до указанного периода страна сделала перерыв в три месяца в связи с рестрикциями. Последняя поставка была осуществлена в октябре. При этом лишь в апреле 2023 года она была крупной.

В 2024-м бельгийской стороне удалось импортировать 25 килограммов промышленных алмазов. Их общая цена - 197 тысяч евро, выяснило агентство. В минувшем году Бельгия закупила у РФ промышленных алмазов на 3 миллиона евро.

Напомним, что Евросоюз ранее принял решение запретить импорт необработанных российских алмазов. Такие ограничения были введены в рамках двенадцатого пакета санкций. Запрет начал действовать в текущем году.

Ранее производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond сообщили, что новые фазы санкций против российских алмазов могут повлечь за собой чрезвычайный рост цен на африканские драгоценные камни.