Назван новый фактор риска в отношениях Китая и США

Планы Белого дома ввести повышенные пошлины на сталь и алюминий из Китая противоречат нормам Всемирной торговой организации, нарушают глобальные цепочки поставок и могут негативно отразиться на отношениях КНР и США. Такую точку зрения экспертов приводит издание Global Times.

Намерение американской администрации задействовать раздел 301 Закона США о торговле является излюбленным трюком Вашингтона по сдерживанию Китая. Аналогичные шаги уже предпринимал Дональд Трамп, теперь новые ограничения обещает Джо Байден, поясняет эксперт Академии общественных наук Китая Гао Линюнь.

Какие бы обоснования ни приводились в оправдание таких мер, подобные действия неприемлемы. Они не только нарушают правила ВТО, но также являются попытками надавить на Китай, отмечает аналитик.

КНР пообещала ответить на шаги США за предполагаемую поддержку Пекином ОПК РФ

Вашингтон будет ужесточать риторику и шаги в отношении КНР по мере приближения выборов в США. При этом кандидаты в лице Трампа и Байдена будут соревноваться в том, кто более «антикитайский», полагает профессор Дипломатической академии Китая Ли Хайдун.

Впрочем, необходимо понимать, что при защите своих интересов Китай будет придерживаться принципа взаимности. В соответствии с этим можно предположить, что, в случае введения Белым домом новых тарифов, ответные действия Пекина будут соответствующими, предупреждает аналитик.