Опрос показал снижение интереса россиян к курсам доллара и евро

Следят за курсом доллара 23% россиян, а за курсом евро - 21%, показал проведенный сервисом Superjob опрос (есть в распоряжении ТАСС). В ноябре 2023 года интерес к новостям с валютной биржи был чуть выше: за динамикой курса доллара следили 26% россиян, за евро - 24%.

Как показал опрос, мужчины следят за курсом валют чаще женщин. При этом россияне до 34 лет - чаще тех, кто старше.

"Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тыс. рублей 28% следят за курсом доллара, 31% - за курсом евро", - отметили в компании.

Согласно ожиданиям большинства из опрошенных, стоимость доллара на 1 мая 2024 года составит 101,22 рубля (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро - 109,66 рубля (+10%).

"Возможно, сказывается "эффект памяти": в августе прошлого года за доллар давали больше 100, за евро - 110 рублей", - считают в Superjob.

Опрос проводился во всех регионах РФ с 1 по 16 апреля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.