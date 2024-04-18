Китай призвал США немедленно отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий

Китай призвал США немедленно отменить повышенные пошлины на китайскую сталь и алюминий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление Министерства коммерции КНР.

Ранее Вашингтон принял решение увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Президент США Джо Байден заявил, что данная мера не ухудшит его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ответ Министерство коммерции Китая призвало Вашингтон «заняться собственными проблемами».

«Прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении КНР», — говорится в тексте.

Там отметили, что «Пекин примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов». Также в Министерство коммерции КНР указали, что давление США на другие страны с целью ограничить китайскую продукцию подорвет безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.