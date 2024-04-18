В Госдуме оценили вероятность «революции зарплат» в России

Ждать озвученной в СМИ «революции зарплат» зарплат после завершения украинского конфликта не стоит, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По словам политика, определяющими в этом вопросе будут не зарплатные ожидания бывших военнослужащих, а ряд других факторов.

«Я бы не сказала, что зарплатные ожидания бывших военнослужащих повлияют на уровень средних зарплат по России. На него влияют, прежде всего, изменения минимального размера оплаты труда, увеличение конкурентоспособности, низкий уровень безработицы», — перечислила политик.

По ее словам, уже сегодня в больших городах наблюдается определенный кадровый дефицит. Это уже провоцирует рост зарплат из-за конкуренции работодателей.

«Сегодня людям очень важны условия труда: есть ли переработки, насколько хорошо они оплачиваются, какие условия на рабочем месте. Работнику есть, из чего выбирать, — заметила Бессараб. — Что касается военнослужащих, то есть даже раненные, которые хотят как можно быстрее пройти реабилитацию и получить специальность, например, оператора беспилотника, чтобы вернуться в строй и получать высокую оплату. Но, возвращаясь к мирной жизни, мы понимаем: оплата за боевое время и за гражданский труд — это две разные вещи».

Депутат заключила, что, даже если зарплатные ожидания военнослужащих останутся высокими, в конечном итоге все будет зависеть от ситуации на рынке труда, уровня инфляции, минимального размера оплаты труда, который постоянно увеличивается, «подтягивая» за собой и среднюю зарплату. Именно взрывного роста, как считает Бессараб, не ожидается.

ЦБ рассказал о рекордной нехватке работников в России

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Он отметил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.