МИД КНР ответил на угрозы Байдена повысить пошлины на китайскую сталь

Планы президента США Джо Байдена повысить пошлины на китайскую сталь и алюминий могут привести к ответным мерам со стороны Китая.

Об этом предупредил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить свои законные права", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который поинтересовался, как Пекин оценивает подобные намерения Байдена.

По словам китайского дипломата, Вашингтон "должен уважать правила справедливой конкуренции" и нормы, установленные Всемирной торговой организацией. Как он уточнил, Соединенным Штатам следует "немедленно прекратить использовать протекционистские меры".

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует втрое увеличить тарифы на сталь и алюминий из Китая. Подобные меры, как отмечается, направлены на борьбу с якобы "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров и защиту американских сталелитейных предприятий.